МО Тайваня сообщило о приближении к острову военных самолётов Китая

По данным ведомства, речь идёт о не менее чем 37 летательных аппаратах. При этом тайваньское минобороны утверждает, что Вооружённые силы Тайваня также засекли манёвры китайских военных вблизи острова, в которых, помимо воздушных судов, участвуют корабли.