МО Тайваня сообщило о приближении к острову военных самолётов Китая

Десятки самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли «срединную линию» и вошли в зону действия тайваньской системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщило министерство обороны Тайваня.
По данным ведомства, речь идёт о не менее чем 37 летательных аппаратах. При этом тайваньское минобороны утверждает, что Вооружённые силы Тайваня также засекли манёвры китайских военных вблизи острова, в которых, помимо воздушных судов, участвуют корабли.
«До 06:00 утра (01:00 мск) сегодня была обнаружена деятельность 76 самолетов НОАК, 15 кораблей НОАК, а также четырех служебных кораблей вокруг Тайваня», — говорится в заявлении в X*.
Напомним, 1 апреля официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И проинформировал, что китайские военные начали масштабные учения возле Тайваня. Он уточнил, что в учениях участвуют сухопутные и ракетные войска, а также военно-морские и воздушные силы.
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