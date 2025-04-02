Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО Тайваня сообщило о приближении к острову военных самолётов Китая

Тайваньские силы засекли манёвры китайских военных вблизи острова, в которых, помимо воздушных судов, участвуют корабли.

Источник: Аргументы и факты

Десятки самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли «срединную линию» и вошли в зону действия тайваньской системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщило министерство обороны Тайваня.

По данным ведомства, речь идёт о не менее чем 37 летательных аппаратах. При этом тайваньское минобороны утверждает, что Вооружённые силы Тайваня также засекли манёвры китайских военных вблизи острова, в которых, помимо воздушных судов, участвуют корабли.

«До 06:00 утра (01:00 мск) сегодня была обнаружена деятельность 76 самолетов НОАК, 15 кораблей НОАК, а также четырех служебных кораблей вокруг Тайваня», — говорится в заявлении в X*.

Напомним, 1 апреля официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И проинформировал, что китайские военные начали масштабные учения возле Тайваня. Он уточнил, что в учениях участвуют сухопутные и ракетные войска, а также военно-морские и воздушные силы.

* Социальная сеть (бывший Twitter), которая заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры РФ.