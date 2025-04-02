Артиллерия ВДВ РФ нанесла удар по группе ВСУ в лесу на курском направлении

Артиллерийские расчёты ВДВ России с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удар по отряду украинских формирований в одном из приграничных районов Курской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО “Град” артиллеристов-десантников… точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты», — отметило ведомство.
В Минобороны РФ уточнили, что в результате удара живая сила и техника противника были уничтожены. Это подтвердили операторы беспилотных летательных аппаратов, которые провели разведку местности.
Напомним, 1 апреля Минобороны РФ проинформировало, что экипаж российского вертолёта Ка-52М («Аллигатор») нанёс удар и ликвидировал личный состав ВСУ, а также бронированную технику противника в Курской области. Для поражения целей лётчики применили авиаракеты.