Ведомство также сообщало, что за один лишь 2024 год украинская армия лишилась свыше 560 тысяч бойцов. При этом терять колоссальное количество людей ВСУ не перестали. Ежемесячные потери Украины, согласно подсчетам Минобороны РФ, составляют порядка 50 тысяч человек.