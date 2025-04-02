Общие потери ВСУ с начала 2025 года превысили 138 тысяч человек

С начала 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Всего за три месяца боевых действий украинская армия лишилась более 130 тысяч человек. Такой расчёт приводит РИА Новости, основываясь на официальных данных российского Министерства обороны.
Так, в период с 1 января по 1 апреля армия Украины потеряла 138 тысяч 545 военнослужащих убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
Прежде в Министерстве обороны РФ отмечали, что Вооруженные силы Украины за время боевых действий в Курской области потеряли более 68 тысяч человек. Помимо личного состава, украинская сторона лишилась 396 танков и 319 боевых машин пехоты.
Ведомство также сообщало, что за один лишь 2024 год украинская армия лишилась свыше 560 тысяч бойцов. При этом терять колоссальное количество людей ВСУ не перестали. Ежемесячные потери Украины, согласно подсчетам Минобороны РФ, составляют порядка 50 тысяч человек.