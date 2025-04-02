Слюсарь: при атаке украинских БПЛА на Таганрог пострадали два человека

При атаке украинских БПЛА на Таганрог ночью 1 апреля пострадали два человека. Об этом сообщил в своём ТГ-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Оба жителя приморского города получили лёгкие ранения. У них диагностированы небольшие ожоги и царапины. Медицинские работники своевременно оказали пациентам всю необходимую помощь.
Жертв среди населения нет. Два многоквартирных дома оказались повреждены. С 23.15 по адресам МКД, где есть разрушения, введён режим ЧС.
Воздушная атака на приморский город была совершена поздно ночью 1 апреля. Сегодня, 2 апреля, муниципальная комиссия займётся оценкой ущерба. Жителям, чьи квартиры пострадали, пообещали выплатить компенсации.