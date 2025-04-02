В Таганроге комиссия приступила к оценке ущерба после атаки БПЛА. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети глава администрации города Светлана Камбулова.
— С утра комиссия приступила к оценке ущерба на всех затронутых объектах. По результатам оценки будут определены размеры выплат пострадавшим и меры по оказанию помощи в восстановлении поврежденного имущества, — говорится в сообщении.
Места, где упали обломки беспилотников оперативно исследовали специалисты. Они провели обезвреживание частей БПЛА, содержащих взрывчатые вещества. Также подтверждено, что в результате инцидента пострадал один человек, получивший незначительные ранения от осколков стекла.
Светлана Камбулова призывает сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.