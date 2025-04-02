Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге комиссия приступила к оценке ущерба после атаки БПЛА

В Таганроге 2 апреля комиссия приступила к оценке ущерба на всех затронутых объектах.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге комиссия приступила к оценке ущерба после атаки БПЛА. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети глава администрации города Светлана Камбулова.

— С утра комиссия приступила к оценке ущерба на всех затронутых объектах. По результатам оценки будут определены размеры выплат пострадавшим и меры по оказанию помощи в восстановлении поврежденного имущества, — говорится в сообщении.

Места, где упали обломки беспилотников оперативно исследовали специалисты. Они провели обезвреживание частей БПЛА, содержащих взрывчатые вещества. Также подтверждено, что в результате инцидента пострадал один человек, получивший незначительные ранения от осколков стекла.

Светлана Камбулова призывает сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.