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В Таганроге обнаружили обломки четвертого БПЛА

После ночной атаки на Таганрог обломки четвертого БПЛА нашли около ж/д переезда.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости. Обломки четвертого БПЛА обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки на город, он упал в районе железнодорожного переезда, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Таганрог произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина. Еще один БПЛА был обнаружен на переулке 1-й Новый. Пожары были потушены. К медикам обратились два человека. В городе ввели режим ЧС.

«Немного позже поступило сообщение об обнаружении остатков БПЛА в районе ж/д переезда ул. Химической (марцевская стрелка)», — написала Камбулова в Telegram. Она уточнила, что специалисты уже отработали все адреса, провели обезвреживание частей БПЛА со взрывчатым веществом.

На данный момент официально пострадал один человек. Он получил легкие ранения от осколков стекла. С утра комиссия по оценке ущерба приступила к работе на всех объектах. После этого будут приниматься меры по назначению выплат пострадавшим и по оказанию помощи в восстановлении имущества, добавила Камбулова.