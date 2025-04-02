В Таганроге обнаружили обломки четвертого БПЛА

На данный момент официально пострадал один человек. Он получил легкие ранения от осколков стекла. С утра комиссия по оценке ущерба приступила к работе на всех объектах. После этого будут приниматься меры по назначению выплат пострадавшим и по оказанию помощи в восстановлении имущества, добавила Камбулова.