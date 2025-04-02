Осужденный красноярский депутат Глисков подписал контракт на участие в СВО

Напомним, в октябре 2024 года депутата Александра Глискова приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Суд признал его виновным в вымогательстве по делу о вымогательстве взятки в размере пяти миллионов рублей у экс-заместителя гендиректора «КрайДЭО» Самеда Юсубова.