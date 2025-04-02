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Осужденный красноярский депутат Глисков подписал контракт на участие в СВО

Об этом сообщают сторонники политика.

Источник: Соцсети

Осужденный депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков подписал контракт на участие в специальной военной операции. Об этом 2 апреля сообщили сторонники политика в Telegram-канале «Глисков и команда».

Александр Глисков озвучил своё желание подписать контракт и участвовать в спецоперации 25 марта на судебном заседании в апелляции по рассмотрению жалоб.

Напомним, в октябре 2024 года депутата Александра Глискова приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Суд признал его виновным в вымогательстве по делу о вымогательстве взятки в размере пяти миллионов рублей у экс-заместителя гендиректора «КрайДЭО» Самеда Юсубова.

Свою вину Александр Глисков не признал и заявил, что уголовное дело было сфабриковано, чтобы исключить его из политической жизни.