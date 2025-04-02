В Самарской области спустя 5 часов объявили отбой опасности атаки БПЛА 2 апреля

Никаких чрезвычайных происшествий на территории региона за это время не произошло. Угроза атаки беспилотников не повлияла на работу самарского аэропорта Курумоч: судя по онлайн-табло воздушной гавани, самолеты приземлялись и улетали в срок. А вот 20 марта работа аэропорта Курумоч была временно ограничена из-за угрозы атаки беспилотников.