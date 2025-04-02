В Таганроге обезвредили обломки БПЛА со взрывчатым веществом

На четырех улицах Таганрога обезвредили обломки БПЛА, обнаруженные после ночной атаки. Об этом утром 2 марта в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Ночью в Таганроге обломки БПЛА были обнаружены на Ленина, 147А, Лизы Чайкиной, 57, в переулке 1-м Новом, 26. Немного позже поступило сообщение об обнаружении остатков БПЛА в районе ж/д переезда на улице Химической (марцевская стрелка), — написала Светлана Камбулова.
По словам главы города, специалисты «отработали адреса и провели обезвреживание частей БПЛА со взрывчатым веществом».
Напомним, в ночь на 2 апреля врио губернатора региона Юрий Слюсарь проинформировал о повреждениях, которые получили два многоквартирных дома. В частности, в доме на Лизы Чайкиной, 57 произошло возгорание.
К утру 2 апреля, по уточненной информации, известно об одном пострадавшем, получившем легкие ранения от осколков стекла.