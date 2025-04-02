После атаки БПЛА режим ЧС установили в пределах четырех адресов в Таганроге

— Подписала постановление о введении ЧС с 23:15 часов 1 апреля в пределах домов, расположенных на Ленина, 147А, Лизы Чайкиной, 57, Инициативной, 78 и в пределах домовладения, расположенного на Лизы Чайкиной, 262, — прокомментировала Светлана Камбулова.