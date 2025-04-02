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После атаки БПЛА режим ЧС установили в пределах четырех адресов в Таганроге

Ситуацию в Таганроге после атаки БПЛА прокомментировала глава города Светлана Камбулова.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после ночной атаки БПЛА режим ЧС установили в пределах четырех адресов. Ситуацию утром 2 апреля уточнила глава города Светлана Камбулова.

— Подписала постановление о введении ЧС с 23:15 часов 1 апреля в пределах домов, расположенных на Ленина, 147А, Лизы Чайкиной, 57, Инициативной, 78 и в пределах домовладения, расположенного на Лизы Чайкиной, 262, — прокомментировала Светлана Камбулова.

Управленец добавила, что в городе ранее был создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, его возглавил замглавы городской администрации Егор Долматов.

Кроме того, специальная комиссия уже приступила к поквартирному обходу для определения размера ущерба и назначения выплат.