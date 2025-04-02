Радий Хабиров отметил госнаградами участников СВО.

Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Церемония состоялась во время оперативного совещания правительства в ЦУРе.
Указом президента РФ Владимира Путина медалью «За спасение погибавших» награждён старший сержант батальона имени Тагира Кусимова полка «Башкортостан» Николай Борисов.
Указом Главы Башкирии орденом генерала Шаймуратова награжден заместитель командира роты 12-й Отдельной гвардейской Кёнигсбергско-Городокской Краснознаменной ордена Жукова инженерной бригады гвардии лейтенант Денис Кочев.
Ранее Радий Хабиров отметил заслуги на фронте механика-водителя 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии ЦВО ефрейтора Фрола Ефимова, командира 12-й Отдельной гвардейской Кёнигсбергско-Городокской Краснознаменной ордена Жукова инженерной бригады ЦВО полковника Сергея Шевчука и командира разведывательного взвода разведывательной роты 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО, старшего лейтенанта Радика Хуснуллина.