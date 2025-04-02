В СПбГУ открыли мемориал погибшему на СВО студенту

В Петербурге установили памятную доску в честь студента СПбГУ Федора Соломонова, погибшего в ходе специальной военной операции.
Накануне в СПбГУ прошла церемония открытия мемориальной доски студенту-историку Соломонову, который отправился на фронт добровольцем и погиб два года назад.
На открытии мемориала присутствовал вице-губернатор города Игорь Потапенко. Он обратился к преподавателям вуза, семье и близким Соломонова с благодарностью за возможность увековечить память героя.
«Федор навсегда останется частью истории Санкт-Петербурга, своего университета. Он отдал свою жизнь за нашу Родину, за каждого из здесь присутствующих, за наши семьи и близких», — приводит слова Потапенко 78.ru.
К слову, ранее председатель Законодательного собрания города Александр Бельский рассказал о планах по установке памятника участникам СВО в виде бойца, держащего на руках ребенка на огромном шаре из керамических цветов.