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В СПбГУ открыли мемориал погибшему на СВО студенту

В Петербурге установили мемориальную табличку в честь студента Федора Соломонова, добровольно отправившегося на СВО и погибшего там два года назад.

Источник: пресс-служба СПбГУ

В Петербурге установили памятную доску в честь студента СПбГУ Федора Соломонова, погибшего в ходе специальной военной операции.

Накануне в СПбГУ прошла церемония открытия мемориальной доски студенту-историку Соломонову, который отправился на фронт добровольцем и погиб два года назад.

На открытии мемориала присутствовал вице-губернатор города Игорь Потапенко. Он обратился к преподавателям вуза, семье и близким Соломонова с благодарностью за возможность увековечить память героя.

«Федор навсегда останется частью истории Санкт-Петербурга, своего университета. Он отдал свою жизнь за нашу Родину, за каждого из здесь присутствующих, за наши семьи и близких», — приводит слова Потапенко 78.ru.

К слову, ранее председатель Законодательного собрания города Александр Бельский рассказал о планах по установке памятника участникам СВО в виде бойца, держащего на руках ребенка на огромном шаре из керамических цветов.