Донские власти передали в зону СВО новую партию беспилотников

«По поручению главы Ростовской области Юрия Слюсаря мы передали очередную партию беспилотников нашим землякам, которые сегодня выполняют задачи в зоне проведения СВО. Фактически ежедневно мы находимся на связи с нашими ребятами и их командирами и стараемся максимально оперативно реагировать на их запросы и просьбы», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.