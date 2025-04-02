Донские власти передали в зону СВО новую партию беспилотников

«По поручению главы Ростовской области Юрия Слюсаря мы передали очередную партию беспилотников нашим землякам, которые сегодня выполняют задачи в зоне проведения СВО. Фактически ежедневно мы находимся на связи с нашими ребятами и их командирами и стараемся максимально оперативно реагировать на их запросы и просьбы», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.
Также к техническим достоинствам этих квадрокоптеров относят возможность снимать видео в качестве 4К, измерять температуру исследуемых объектов и фокусироваться на предметах на расстоянии от 3 км.
Всего Правительство Ростовской области передало в зону проведения СВО техники, оборудования и другого имущества на сумму около 3 млрд рублей.