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Донские власти передали в зону СВО новую партию беспилотников

Ростовская область, 2 апреля 2025. DON24.RU. Донские власти передали военнослужащим южной группировки войск 15 квадрокоптеров Mavic 3T. Дроны пригодны для ночного патрулирования. Об этом сообщает региональное правительство.

Источник: правительство Ростовской области

«По поручению главы Ростовской области Юрия Слюсаря мы передали очередную партию беспилотников нашим землякам, которые сегодня выполняют задачи в зоне проведения СВО. Фактически ежедневно мы находимся на связи с нашими ребятами и их командирами и стараемся максимально оперативно реагировать на их запросы и просьбы», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

Также к техническим достоинствам этих квадрокоптеров относят возможность снимать видео в качестве 4К, измерять температуру исследуемых объектов и фокусироваться на предметах на расстоянии от 3 км.

Всего Правительство Ростовской области передало в зону проведения СВО техники, оборудования и другого имущества на сумму около 3 млрд рублей.