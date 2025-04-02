Бизнесмены Таганрога подключились к восстановлению домов после атаки БПЛА

«Сейчас решаем первоочередную задачу — это восстановление окон в поврежденных домах. Мобилизованы все силы. Обратилась в том числе к бизнес-сообществу города с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Получен положительный отклик от предпринимателей», — проинформировала она в своем телеграм-канале.