Бизнесмены Таганрога подключились к восстановлению домов после атаки БПЛА

«Сейчас решаем первоочередную задачу — это восстановление окон в поврежденных домах. Мобилизованы все силы. Обратилась в том числе к бизнес-сообществу города с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Получен положительный отклик от предпринимателей», — проинформировала она в своем телеграм-канале.
В городе режим ЧС введен в пределах многоквартирных домов, расположенных на улице Ленина, 147а; улице Лизы Чайкиной, 57 и 262; улице Инициативной, 78. Для оценки ущерба и назначения выплат проведут поквартирный обход.
Атака на Таганрог произошла в ночь на 2 апреля. Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех дронов над территорией Дона.