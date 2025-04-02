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Бизнесмены Таганрога подключились к восстановлению домов после атаки БПЛА

Ростовская область, 2 апреля 2025. DON24.RU. Предприниматели Таганрога помогут восстановить окна в домах, поврежденных при атаке БПЛА. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Сейчас решаем первоочередную задачу — это восстановление окон в поврежденных домах. Мобилизованы все силы. Обратилась в том числе к бизнес-сообществу города с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Получен положительный отклик от предпринимателей», — проинформировала она в своем телеграм-канале.

В городе режим ЧС введен в пределах многоквартирных домов, расположенных на улице Ленина, 147а; улице Лизы Чайкиной, 57 и 262; улице Инициативной, 78. Для оценки ущерба и назначения выплат проведут поквартирный обход.

Атака на Таганрог произошла в ночь на 2 апреля. Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех дронов над территорией Дона.