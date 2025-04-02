ВСУ ударили по подстанции и энергообъекту в Курской области

«За прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. 2 апреля в 02:11 мск в Курской области в результате атаки украинского БПЛА на подстанцию 110 кВ в районе населенного пункта Клюква филиала ПАО “Россети Центр” — “Курскэнерго”) произошло отключение трансформатора с прекращением электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе», — говорится в сообщении.