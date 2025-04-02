Глава Таганрога рассказала о последствиях ночной атаки БПЛА

Глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила последствия ночной атаки БПЛА, а также рассказала о том, какие шаги сейчас предпринимают местные власти. Комментарии были опубликованы в Telegram сегодня, 2 апреля.
По словам главы города, части украинских БПЛА были найдены на улицах Ленина, Лизы Чайкиной, в переулке 1-м Новом и недалеко от ж/д переезда на улице Химической. Специалисты уже обезвредили обломки со взрывчатым веществом.
После случившегося режим ЧС был установлен в пределах четырех адресов: на Ленина, 147А, Лизы Чайкиной, 57, Инициативной, 78 и в пределах домовладения на Лизы Чайкиной, 262. К этому моменту начался поквартирный обход для оценки ущерба и назначения выплат.
— Сейчас решаем первоочередную задачу — это восстановление окон в поврежденных домах. Мобилизованы все силы. Обратилась, в том числе, к бизнес-сообществу города с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Получен положительный отклик от предпринимателей, — добавила Светлана Камбулова.