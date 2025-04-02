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Бойцы «Севера» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курской области

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Группировка «Север» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах Горналя, Гуево и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня», — говорится в сводке.

Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населённых пунктов, а также 14 населённых пунктов в Сумской области Украины.

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.