Бойцы «Севера» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курской области

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня», — говорится в сводке.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населённых пунктов, а также 14 населённых пунктов в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.