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Автомобильное движение в Таганроге восстановлено

Об этом сообщает наш корреспондент с места событий Татьяна Набойченко.

После атаки беспилотников в целях безопасности ввели временный запрет на въезд в город. Однако уже сейчас движение возобновлено.

Спецслужбы продолжают работать, режим ЧС не снят.

Напомним, что ночью на Таганрог случилась атака дронов.