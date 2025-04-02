Автомобильное движение в Таганроге восстановлено

После атаки беспилотников в целях безопасности ввели временный запрет на въезд в город. Однако уже сейчас движение возобновлено.
Спецслужбы продолжают работать, режим ЧС не снят.
Напомним, что ночью на Таганрог случилась атака дронов.
Об этом сообщает наш корреспондент с места событий Татьяна Набойченко.
После атаки беспилотников в целях безопасности ввели временный запрет на въезд в город. Однако уже сейчас движение возобновлено.
Спецслужбы продолжают работать, режим ЧС не снят.
Напомним, что ночью на Таганрог случилась атака дронов.