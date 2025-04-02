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Главное из брифинга Минобороны 2 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 2 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» продвинулась в Сумской области

Военнослужащие «Северной» группировки атаковали шесть бригад и два штурмовых полка противника в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка, Михайловское, Великий Прикол и Миропольское Сумской области.

«Потери противника составили свыше 95 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.

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Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запад» улучшили положение по переднему краю

Бойцы «Запада» ударили по трем бригадам и пограничному отряду противника в районах населенных пунктов Андреевка, Каменка Харьковской области, Кировск, Дробышево, Ямполь и Красный Лиман ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 215 человек. Также украинская сторона лишилась танка, бронетранспортера М113, семи автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы и трех складов боеприпасов.

Бойцы «Южной» группировки улучшили тактическое положение

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение восьми бригадам и полку беспилотных авиационных комплексов противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 285 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, 105-мм гаубицу М101, а также четыре автомобиля.

Группировка «Центр» заняла выгодные рубежи

Подразделения «Центральной» группировки атаковали девять бригад, штурмовой полк и отряд спецназначения «Омега» противника в районах десяти населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 435 военнослужащих, танк, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле, Запорожье, Воскресенка, Вольное Поле ДНР и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 110 боевиков. Также российские бойцы уничтожили боевую бронированную машину, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Днепр» противостоит противнику в Херсонской области

Подразделения «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах пяти населенных пунктов Херсонской области.

«Уничтожены до 60 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию по сборке БПЛА, центру подготовки операторов беспилотников, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган»;
  • 177 БПЛА самолетного типа, в том числе 94 над территорией России.