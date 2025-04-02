Главное из брифинга Минобороны 2 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию по сборке БПЛА, центру подготовки операторов беспилотников, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.