ВСУ ударили по газораспределительной станции в ЛНР

«2 апреля 2025 года Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию “Сватово”. Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание. Вследствие происшествия ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в населенных пунктах: город Сватово, село Преображенное, село Фомовка, село Гончаровка, село Первомайское, село Меловатка, село Свистуновка, село Комсомольское, поселок Нижняя Дуванка, село Новониканоровка село Петровское, поселок Сосновый, село Новоникольское», — говорится в сообщении.