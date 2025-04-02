Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ударили по газораспределительной станции в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника нанесли удар по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской Народной Республике, оставив без газа 11,1 тыс. абонентов региона. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Луганскгаз» — филиала «Черноморнефтегаза».

Источник: РИА "Новости"

«2 апреля 2025 года Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию “Сватово”. Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание. Вследствие происшествия ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в населенных пунктах: город Сватово, село Преображенное, село Фомовка, село Гончаровка, село Первомайское, село Меловатка, село Свистуновка, село Комсомольское, поселок Нижняя Дуванка, село Новониканоровка село Петровское, поселок Сосновый, село Новоникольское», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в 09:50 мск специалисты «Луганскгаза» начали работы по восстановлению газоснабжения. К 15:00 мск подключить газ удалось в восемь населенных пунктов: село Преображенное, село Фомовка, село Гончаровка, село Первомайское, село Свистуновка, село Комсомольское, село Петровское и поселок Сосновый.