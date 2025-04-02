Как Таганрог переживает последствия атаки БПЛА

Поздним вечером 1 апреля Таганрог подвергся атаке вражеских беспилотников. Обломки дронов повредили два жилых многоквартирных дома — девятиэтажку на Лизы Чайкиной, 57 и семиэтажку на Ленина, 147. Ещё один упавший БПЛА обнаружили в переулке 1-ом Новом недалеко от дома № 26. Позже глава приморского города Светлана Камбулова сообщила, что остатки дрона нашли также в районе железнодорожного переезда на Химической.
К счастью, обошлось без жертв. А вот имущество жильцов домов на Лизы Чайкиной и Ленина серьёзно пострадало. Корреспондент Rostov.aif.ru побывал на месте происшествия и узнал, с каким настроением таганрожцы встретили это утро.
«Жизнь всё равно продолжается!».
Несмотря на то, что утром 2 апреля ряд ростовских СМИ сообщил об ограничении въезда в Таганрог после атаки БПЛА, мы с коллегой смогли беспрепятственно заехать в город. Начало дня в Таганроге, казалось бы, дышало спокойствием — без лишней суеты и шума. Жители города торопились по своим делам, а дороги были свободны от каких бы то ни было заторов…
Земля около дома № 57 на улице Лизы Чайкиной усыпана льдинками битых окон. То и дело слышится звук падающих вниз стёкол: жильцы вениками выметают осколки с балконов, собирают их в тазы и вёдра, действуют сосредоточенно и осторожно. Территория около наиболее пострадавшей части дома окружена сигнальной красно-белой лентой.
В этом доме, кажется, самые серьёзные последствия. Вокруг девятиэтажки собрались люди. Некоторые из них — просто прохожие, снимающие последствия атаки дронов на телефон, другие — жители соседнего дома. Служб спасения на месте не видно, они сделали свою работу ещё ночью — спасатели ликвидировали угрозу пожара, сапёры обследовали квартиры. Зато работают специалисты комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Жилец дома № 57 Анатолий Авдеенко в момент прилёта дрона сидел на кухне. По его словам, больше всех пострадали четвёртый и пятый этажи.
«Видел вспышку, взрыв. Взрыв сильный был, я первоначально подумал, что машина на дороге взорвалась. Люди начали выходить, вышли, стояли и ждали приезда служб спасения. Первыми приехали спасатели. Сразу заскочили внутрь, проверили газовое оборудование. А потом уже пожарные подъехали, потушили всё, что горело. Пластмасса горела от дрона, вот там под стенкой лежала», — рассказал Rostov.aif.ru Анатолий Авдеенко.
Мимо проходит женщина с ребёнком. Любознательный малыш теребит маму за край куртки, говорит: «Тут был “бам”!» и закрывает уши ладошками. С Анатолием здоровается мужчина, неторопливо гуляющий с собакой. Протягивая руку моему собеседнику для рукопожатия, мужчина говорит: «А жизнь всё равно продолжается». Его питомец тем временем с интересом обнюхивает груду битого стекла.
Другие жильцы МКД разговаривать с прессой отказываются, мол, не до вас сейчас. Хотя друг с другом охотно делятся своими рассказами о страшной прошедшей ночи.
Пенсионерка Клавдия, живущая в соседнем доме, услышав громкий звук, тоже подумала, что взорвалась машина.
«Выхожу на балкон, ничего не видно. Вокруг вонища, туман, ничего не слышно. Сразу все люди вышли на улицу. После этого взрыва ещё три было слышно, но где-то отдалённо. А тот, который у нас был, очень сильный. Я даже в кино такого взрыва не слышала», — рассказывает женщина.
Тяжело вздохнув, пенсионерка добавляет, что в пострадавшем доме на первом этаже живёт её знакомая. Квартира у неё сильно пострадала, но с самой знакомой всё хорошо.
«Не дай бог…», — многозначительно подытожила Клавдия.
Ночью из дома эвакуировали 85 человек. Дом от коммуникаций не отключили, а его несущие конструкции не пострадали. С 23 часов 15 минут здесь, а также на территории рядом с другими пострадавшими домами, действует режим ЧС. К счастью, обошлось без жертв. Только два человека с ожогами и порезами обратились к медикам.
В социальных сетях очевидцы сообщали о повреждении как минимум одной машины. По некоторым данным, число пострадавших автомобилей достигало пяти. Вероятно, большую часть авто отогнали, во дворе осталась лишь одна побитая машина. Её корпус изувечило вмятинами и царапинами, а заднее стекло практически исчезло.
Метили в центр?
Второй дрон, потревоживший таганрожцев, приземлился на крыши гаражей около семиэтажки на Ленина, 147. Это район Старого вокзала, недалеко от центра города. На месте происшествия трудятся спасатели, здесь же припаркован их автомобиль «Нива». Жителей дома не видно, и в целом в отличие от суеты у дома на Чайкиной, обстановка здесь гораздо спокойнее.
Ночью камеры наружного наблюдения зафиксировали яркую вспышку. Огонь осветил пространство двора ярче, чем уличные фонари. Но сейчас о ночном происшествии здесь напоминают лишь пробоины в некоторых окнах, зияющие пустотой, груда осколков на асфальте да обрывки сигнальной ленты на клумбе рядом с домом.
Рядом, на лавочке, задумчиво курит седой мужчина — местный житель, который, однако, предпочёл воздержаться от разговора с журналистом…
Глава приморского города Светлана Камбулова сообщила в своём Telegram-канале, что ночью 2 апреля специалисты обнаружили обломки сбитых беспилотников ещё в двух местах. Фрагменты одного вражеского дрона нашли в переулке 1-ом Новом возле дома № 26. Второй развалился в воздухе в районе так называемой марцевской стрелки — недалеко от железнодорожного переезда улицы Химической.
По словам Камбуловой, на всех четырёх адресах специалисты обезвредили части БПЛА со взрывчатым веществом.
Два года назад Таганрог уже оказывался в эпицентре чрезвычайного происшествия. Тогда в самом центре города возле кафе «Чехов Сад» взорвалась ракета. Ударная волна от сбитой ракеты выбила окна ресторана, разрушила кухню и летнюю веранду. Расположенный рядом художественный музей также пострадал от взрыва, едва начисто не потеряв стену одного из корпусов. В этом корпусе выставлялись полотна Серова, Коровина, Бенуа, Малявина и других мастеров кисти. На некоторых картинах прорвался холст и утратился лакокрасочный слой.
Сейчас кафе принимает гостей в обычном режиме. В музее ведутся реконструкция и восстановительные работы, завершить которые планируется до конца 2025 года.