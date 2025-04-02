Как Таганрог переживает последствия атаки БПЛА

«Выхожу на балкон, ничего не видно. Вокруг вонища, туман, ничего не слышно. Сразу все люди вышли на улицу. После этого взрыва ещё три было слышно, но где-то отдалённо. А тот, который у нас был, очень сильный. Я даже в кино такого взрыва не слышала», — рассказывает женщина.