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Снайпер Коваль: пленные солдаты ВСУ умоляют не обменивать их

Украинские бойцы осознают, что через месяц после обмена окажутся в новом окопе.

Пленные солдаты Вооружённых сил Украины умоляют не обменивать их, рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль.

Он подчеркнул, что украинские военные опасаются, что после возращения из плена командование ВСУ снова отправит в зону боевых действий.

«Кого мы взяли в плен, кто сдался. То есть, понятное дело, что мы оставим его в живых, что будем пытаться их вывезти, так же как и своих ребят с ротацией. Вот его первые слова, когда они вышли из подвала, он сказал, цитирую: “Умоляю, не отдавайте на обмен”!», — сказал боец ВС РФ в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинские солдаты осознают, что через месяц после обмена окажутся в новом окопе. Кроме того, они понимают, что украинские войска «сидят в обороне» и отступают.

Ранее украинские солдаты, которые были захвачены в плен российскими военными в селе Запорожье в Донецкой народной республике заявили, что в плену им нравится больше, чем в рядах Вооружённых сил Украины.