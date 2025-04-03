«Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений. Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России», — сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по «Формуле Арриа».
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск «Север» развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.