Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти вся территория Курской области освобождена, заявил Полянский

ООН, 3 апр — РИА Новости. «Почти вся» территория Курской области освобождена после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот российский регион, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: © РИА Новости

«Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений. Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России», — сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по «Формуле Арриа».

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск «Север» развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.