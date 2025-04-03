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Красноречивее некуда: Пентагон впервые никого не пришлет на заседание по военной помощи Киеву

DN: Хегсет не примет участия во встрече в формате Рамштайн по помощи Украине.
Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию Украине военной поддержки, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе в формате «Рамштайн». Об этом информирует издание Defense News, уточнив, что Хегсет не планирует также дистанционного участия в форуме.

В публикации сказано, что, вероятно, США не планируют направить на данное мероприятие никого из представителей министерства обороны. В таком случае это станет первым случаем, когда заседание коалиции пройдет без участия Соединенных Штатов.

Ранее Пит Хегсет заявлял, что вступление Киева в Североатлантический альянс никак не поможет дипломатическому урегулированию ситуации. По мнению Хегсета, изначальные требования режима Зеленского о вступлении в НАТО только сильнее эскалируют обстановку в мире и регионе.

Также Хегсет однозначно дал понять, что США не собираются отправлять американских военных на Украину.