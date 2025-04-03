Красноречивее некуда: Пентагон впервые никого не пришлет на заседание по военной помощи Киеву

Глава Пентагона Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию Украине военной поддержки, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе в формате «Рамштайн». Об этом информирует издание Defense News, уточнив, что Хегсет не планирует также дистанционного участия в форуме.
В публикации сказано, что, вероятно, США не планируют направить на данное мероприятие никого из представителей министерства обороны. В таком случае это станет первым случаем, когда заседание коалиции пройдет без участия Соединенных Штатов.
Ранее Пит Хегсет заявлял, что вступление Киева в Североатлантический альянс никак не поможет дипломатическому урегулированию ситуации. По мнению Хегсета, изначальные требования режима Зеленского о вступлении в НАТО только сильнее эскалируют обстановку в мире и регионе.
Также Хегсет однозначно дал понять, что США не собираются отправлять американских военных на Украину.