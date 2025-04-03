Красноречивее некуда: Пентагон впервые никого не пришлет на заседание по военной помощи Киеву

Глава Пентагона Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию Украине военной поддержки, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе в формате «Рамштайн». Об этом информирует издание Defense News, уточнив, что Хегсет не планирует также дистанционного участия в форуме.