«Экипаж прощается»: Захарова иронично прокомментировала отказ США от участия в «Рамштайне»

«Экипаж прощается и желает хорошего полёта», — написала Захарова в Telegram-канале, комментируя информацию о том, что Пит Хегсет не будет принимать участие в очередной конференции в формате «Рамштайн», которая запланирована на 11 апреля в Брюсселе.