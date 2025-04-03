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«Экипаж прощается»: Захарова иронично прокомментировала отказ США от участия в «Рамштайне»

Захарова об отсутствии Хегсета на встрече по Украине: «Экипаж прощается».

Источник: Комсомольская правда

Отказ главы Минобороны США принять участие в заседании коалиции по оказанию военной помощи Украине напоминает известный афоризм о пилотах, которые, пытаясь спастись, оставляют на произвол судьбы пассажиров в терпящем бедствие самолете. Такое сравнение привела официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Экипаж прощается и желает хорошего полёта», — написала Захарова в Telegram-канале, комментируя информацию о том, что Пит Хегсет не будет принимать участие в очередной конференции в формате «Рамштайн», которая запланирована на 11 апреля в Брюсселе.

Ранее об этом проинформировало издание Defense News, уточнив, что Хегсет не планирует даже хотя бы дистанционного участия в форуме.

Ранее Пит Хегсет заявлял, что вступление Киева в Североатлантический альянс никак не поможет дипломатическому урегулированию ситуации. По мнению Хегсета, изначальные требования режима Зеленского о вступлении в НАТО только сильнее эскалируют обстановку в мире и регионе.