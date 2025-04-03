Армия РФ освободила почти всю территорию Курской области, заявил первый зампостпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.
Он отметил, что 8 марта текущего года российская армия начала крупномасштабную операцию, которая направлена на вытеснение оставшихся украинских боевиков.
«Внезапный и скрытный характер манёвра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений», — заявил Полянский.
Заявление прозвучало в ходе выступления Полянского на неформальном заседании СБ ООН.
Он подчеркнул, что в настоящее время «почти вся» территория региона находится под контролем РФ.
Ранее председатель комиссии общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что украинская армия, убегая из Курской области, теряет свыше 90 процентов своих бойцов.