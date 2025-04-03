Украинские военные минировали местность при отступлении из Курской области, в том числе оставляя взрывные устройства на детских игрушках, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат указал на то, что ВСУ, поспешно отступая под ударами российских войск, не успели замести следы совершенных в отношении мирных жителей региона преступлений.