Украинские военные минировали местность при отступлении из Курской области, в том числе оставляя взрывные устройства на детских игрушках, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат указал на то, что ВСУ, поспешно отступая под ударами российских войск, не успели замести следы совершенных в отношении мирных жителей региона преступлений.
«Неожиданный и скрытный характер маневров позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений», — сказал Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по преступлениям Киева.
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Накануне сотрудники Следственного комитета России при осмотре жилого дома в деревни Рубанщина Суджанского района Курской области нашли тела четверых местных жителей.
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