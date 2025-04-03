Украинские военные отступили почти со всех территорий Курской области после того, как российская армия начала масштабную операцию по их вытеснению. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России», — сказал Полянский, выступая на неформальном заседании Совбеза ООН, на котором обсуждаются преступления ВСУ.
Встреча приурочена к трехлетней годовщине провокации киевского режима в Буче. Россия представила на ней доказательства новых преступлений киевского режима в отношении мирных граждан.
Также Полянский рассказал, что украинские военные минировали местность при отступлении из Курской области, в том числе оставляя взрывные устройства на детских игрушках.
Накануне сотрудники Следственного комитета России при осмотре жилого дома в деревни Рубанщина Суджанского района Курской области нашли тела четверых местных жителей.