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Появились кадры с двумя бронетранспортерами M113 в воронке от авиабомбы РФ

На фото, снятом с беспилотника, можно увидеть две боевые машины, угодившие в воронку.

Источник: Аргументы и факты

Военные корреспонденты продемонстрировали фотографию воронки от российской авиабомбы, в которой оказались два бронетранспортера M113, произведенные в США и принадлежащие ВСУ.

Снимок был опубликован в Telegram-канале Mash.

На изображении, сделанном с беспилотника, видно, как два бронетранспортера оказались в одной воронке. Согласно публикации, фото было сделано на покровском направлении в ДНР. Российские солдаты сообщили, что боевые машины попали в воронку от авиабомбы, после чего их экипажи покинули транспорт.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что оссийские военные готовы к прорыву и активному продвижению в зоне спецоперации.