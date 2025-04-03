Военные корреспонденты продемонстрировали фотографию воронки от российской авиабомбы, в которой оказались два бронетранспортера M113, произведенные в США и принадлежащие ВСУ.
Снимок был опубликован в Telegram-канале Mash.
На изображении, сделанном с беспилотника, видно, как два бронетранспортера оказались в одной воронке. Согласно публикации, фото было сделано на покровском направлении в ДНР. Российские солдаты сообщили, что боевые машины попали в воронку от авиабомбы, после чего их экипажи покинули транспорт.
Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что оссийские военные готовы к прорыву и активному продвижению в зоне спецоперации.