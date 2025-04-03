Появились кадры с двумя бронетранспортерами M113 в воронке от авиабомбы РФ

На изображении, сделанном с беспилотника, видно, как два бронетранспортера оказались в одной воронке. Согласно публикации, фото было сделано на покровском направлении в ДНР. Российские солдаты сообщили, что боевые машины попали в воронку от авиабомбы, после чего их экипажи покинули транспорт.