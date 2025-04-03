Киев не успел спрятать следы своих преступлений в Курской области, заявил первый зампостпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.
Он напомнил, что солдаты Вооружённых сил Украины поспешно бежали из российского региона.
«Неожиданный и скрытный характер манёвров ВС РФ позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений», — говорится в заявлении Полянского, которое прозвучало в ходе его выступления на неформальном заседании СБ ООН.
Полянский подчеркнул, что российская армия освободила почти всю территорию Курской области.
Ранее сообщалось, что СК РФ установил новые факты преступлений Вооружённых сил Украины в Суджанском районе Курской области.