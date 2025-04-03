Полянский: ВСУ не успели скрыть следы своих преступлений в Курской области

«Неожиданный и скрытный характер манёвров ВС РФ позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений», — говорится в заявлении Полянского, которое прозвучало в ходе его выступления на неформальном заседании СБ ООН.