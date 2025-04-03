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В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО

В селе Хороль в Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО и гражданских.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Неизвестные осквернили захоронения участников СВО и гражданских местных жителей на кладбище в селе Хороль Приморского края, сообщил глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль. Мы хотим вас заверить, что по данному факту заведено уголовное дело, и правоохранительные органы прилагают все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего», — сообщил Губайдуллин.

Там же на видео он рассказал, что осквернению подверглись могилы участников СВО и гражданских.

«Много памятников завалено, разбиты портреты», — сказал глава округа.