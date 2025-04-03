В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО

«К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль. Мы хотим вас заверить, что по данному факту заведено уголовное дело, и правоохранительные органы прилагают все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего», — сообщил Губайдуллин.