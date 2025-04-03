В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Неизвестные осквернили захоронения участников СВО и гражданских местных жителей на кладбище в селе Хороль Приморского края, сообщил глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин в своем Telegram-канале.
«К сожалению, мы стали свидетелями ненавистного акта осквернения захоронений наших земляков на кладбище села Хороль. Мы хотим вас заверить, что по данному факту заведено уголовное дело, и правоохранительные органы прилагают все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего», — сообщил Губайдуллин.
Там же на видео он рассказал, что осквернению подверглись могилы участников СВО и гражданских.
«Много памятников завалено, разбиты портреты», — сказал глава округа.