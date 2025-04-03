Отец десяти детей из Нукутского района погиб в зоне СВО

Как уточнили в пресс-службе администрации района, Сергей Иосифович родился 25 ноября 1973 года в Республике Бурятия. В 1996 году с супругой переехали в село Алтарик Нукутского района из п. Усть-Ордынский. Семья Санжиевых многодетная, супруги стали родителями 10 детей. Сергей Иосифович был строителем, специализировался на строительстве домов, бань, гаражей и летних кухонь.