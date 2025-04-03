Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Клычков: в Орловской области была объявлена ракетная опасность

Губернатор Орловской области объявил о ракетной опасности на территории региона.

Источник: Комсомольская правда

Ракетная опасность объявлена в Орловской области в ночь на четверг 3 апреля. Об этом информировал губернатор Андрей Клычков.

«Внимание В Орловской области снова объявлена ракетная опасность!» — написал Клычков в Telegram-канале.

Чиновник напомнил о важности соблюдения правил безопасности и призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице — зайти в ближайшее здание или укрытие.

Накануне ВСУ предприняли массовую атаку БПЛА на Курскую область. 2 апреля регион атаковали 87 беспилотников, сгорели автомобили, повреждены дома.

Также сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников в Таганроге пострадали два человека.

Кроме того, украинский беспилотник нарушил газоснабжение в Сватово. Более 11 тысяч абонентов остались без газа.