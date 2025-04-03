Губернатор Клычков: в Орловской области была объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Орловской области в ночь на четверг 3 апреля. Об этом информировал губернатор Андрей Клычков.
«Внимание В Орловской области снова объявлена ракетная опасность!» — написал Клычков в Telegram-канале.
Чиновник напомнил о важности соблюдения правил безопасности и призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице — зайти в ближайшее здание или укрытие.
Накануне ВСУ предприняли массовую атаку БПЛА на Курскую область. 2 апреля регион атаковали 87 беспилотников, сгорели автомобили, повреждены дома.
Также сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников в Таганроге пострадали два человека.
Кроме того, украинский беспилотник нарушил газоснабжение в Сватово. Более 11 тысяч абонентов остались без газа.