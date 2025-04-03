Танки Т-90М «Прорыв» уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ

«Недавно выезжали работать прямой наводкой на дистанции от 800 метров. Этого было достаточно, чтобы выполнить поставленные огневые задачи, обеспечив высадку и прорыв для нашего десанта. Враг очень сильно цепляется за эти оборонные позиции, так как в лесах у него есть возможность укрыть технику, вооружение и большое скопление живой силы. Но мы справляемся и выдавливаем противника», — рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Спортсмен на видео, предоставленном Минобороны РФ.