Танки Т-90М «Прорыв» уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ

«Экипажи современных танков Т-90М “Прорыв” танкового батальона 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили расчет с установкой АГС-17 и взводный опорный пункт с живой силой ВСУ в зоне СВО», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что о движении и работе противника на одном из участков танкистам доложила разведка с воздуха.
«Недавно выезжали работать прямой наводкой на дистанции от 800 метров. Этого было достаточно, чтобы выполнить поставленные огневые задачи, обеспечив высадку и прорыв для нашего десанта. Враг очень сильно цепляется за эти оборонные позиции, так как в лесах у него есть возможность укрыть технику, вооружение и большое скопление живой силы. Но мы справляемся и выдавливаем противника», — рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Спортсмен на видео, предоставленном Минобороны РФ.