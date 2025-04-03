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Танки Т-90М «Прорыв» уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили взводный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи современных танков Т-90М “Прорыв” танкового батальона 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили расчет с установкой АГС-17 и взводный опорный пункт с живой силой ВСУ в зоне СВО», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что о движении и работе противника на одном из участков танкистам доложила разведка с воздуха.

«Недавно выезжали работать прямой наводкой на дистанции от 800 метров. Этого было достаточно, чтобы выполнить поставленные огневые задачи, обеспечив высадку и прорыв для нашего десанта. Враг очень сильно цепляется за эти оборонные позиции, так как в лесах у него есть возможность укрыть технику, вооружение и большое скопление живой силы. Но мы справляемся и выдавливаем противника», — рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Спортсмен на видео, предоставленном Минобороны РФ.