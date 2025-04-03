«C применением беспилотных летательных аппаратов на дзержинском направлении разведчики выявили опорный пункт ВСУ. По установленным координатам в ночное время суток РСЗО “Град” был нанесен удар полным пакетом 122-мм реактивных снарядов, которые, по данным объективного контроля, достигли цели», — сказали в ведомстве.
Расчет РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ на дзержинском направлении
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийской бригады группировки войск «Юг» уничтожил в ночное время опорный пункт ВСУ на дзержинском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео ночной боевой работы расчета.