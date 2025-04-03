ВС РФ дроном «Молния-2» уничтожили скопление живой силы ВСУ в Часовом Яре

Командир расчета с позывным Бизон сообщил, что дрон применяется для поражения любых целей и эффективен для выбивания противника из многоэтажных домов. «Мы работаем на любые цели — пехоту, технику, включая тяжелую технику и какие-либо укрепления. Если взять наше часовоярское направление, то в данный момент там имеются большие застройки многоэтажных домов, в которых сидит достаточно много расчетов ВСУ, включая FPV, также много пулеметчиков. Частенько отрабатываем по скрытым пулеметчикам и украинским позициям», — рассказал военнослужащий.