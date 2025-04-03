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ВС РФ дроном «Молния-2» уничтожили скопление живой силы ВСУ в Часовом Яре

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Расчет БПЛА ивановской дивизии ВДВ уничтожил ударным дроном самолетного типа «Молния-2» скопление живой силы ВСУ в Часовом Яре, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие расчета БПЛА самолетного типа “Молния-2” Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения точными ударами уничтожают пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Конструкция БПЛА в форме самолета позволяет ему развить значительно большую скорость, чем выдает обычный FPV-дрон, и улететь с более мощной полезной нагрузкой на большее расстояние», — говорится в сообщении.

Командир расчета с позывным Бизон сообщил, что дрон применяется для поражения любых целей и эффективен для выбивания противника из многоэтажных домов. «Мы работаем на любые цели — пехоту, технику, включая тяжелую технику и какие-либо укрепления. Если взять наше часовоярское направление, то в данный момент там имеются большие застройки многоэтажных домов, в которых сидит достаточно много расчетов ВСУ, включая FPV, также много пулеметчиков. Частенько отрабатываем по скрытым пулеметчикам и украинским позициям», — рассказал военнослужащий.

Как отметили в Минобороны РФ, применение аппарата «Молния-2» в совокупности с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений ивановского соединения ВДВ на линии боевого соприкосновения.