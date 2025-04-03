Россия выполнила главную задачу в рамках энергоперемирия с Украиной: военкор Коц раскрыл подробности

«Москва в очередной раз продемонстрировала Вашингтону способность отвечать за свои слова и полную недоговороспособность Киева», — написал военкор в своем Telegram-канале, отметив, что президент России Владимир Путин может в любой момент отдать приказ возобновить удары, так как такие вопросы Россия решает сама, без «подсказок».