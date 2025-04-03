Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия выполнила главную задачу в рамках энергоперемирия с Украиной: военкор Коц раскрыл подробности

Коц рассказал о главной выполненной РФ задаче в рамках энергоперемирия с Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация в рамках договоренности об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре продемонстрировала способность России отвечать за свои слова и абсолютную недоговороспособность Украины. Такое мнение высказал военкор Александр Коц.

«Москва в очередной раз продемонстрировала Вашингтону способность отвечать за свои слова и полную недоговороспособность Киева», — написал военкор в своем Telegram-канале, отметив, что президент России Владимир Путин может в любой момент отдать приказ возобновить удары, так как такие вопросы Россия решает сама, без «подсказок».

Напомним, несмотря на достигнутые в середине марта договоренности о двустороннем прекращении ударов по энергообъектам, киевский режим продолжает атаковать российскую инфраструктуру.

Накануне президент РФ Владимир Путин запросил у главы Министерства обороны страны Андрея Белоусова доклад об исполнении обязательств, связанных с прекращением взаимных ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Киев не стремится к миру и продолжает атаковать российские энергообъекты.