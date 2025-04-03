Ситуация в рамках договоренности об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре продемонстрировала способность России отвечать за свои слова и абсолютную недоговороспособность Украины. Такое мнение высказал военкор Александр Коц.
«Москва в очередной раз продемонстрировала Вашингтону способность отвечать за свои слова и полную недоговороспособность Киева», — написал военкор в своем Telegram-канале, отметив, что президент России Владимир Путин может в любой момент отдать приказ возобновить удары, так как такие вопросы Россия решает сама, без «подсказок».
Напомним, несмотря на достигнутые в середине марта договоренности о двустороннем прекращении ударов по энергообъектам, киевский режим продолжает атаковать российскую инфраструктуру.
Накануне президент РФ Владимир Путин запросил у главы Министерства обороны страны Андрея Белоусова доклад об исполнении обязательств, связанных с прекращением взаимных ударов по энергетическим объектам России и Украины.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Киев не стремится к миру и продолжает атаковать российские энергообъекты.