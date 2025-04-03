Российские военные провели операцию, в результате которой украинские войска были вынуждены спешно бежать из Курской области. Стремительное наступление ВС РФ не позволило противнику скрыть следы преступлений, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом действиям Украины в регионе, дипломат отметил, что операция российских военных началась 8 марта и отличалась неожиданными манёврами, что позволило нашим войскам глубоко продвинуться в тыл противника.
«Неожиданный и скрытный характер маневров ВС РФ позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений», — указал Полянский.
По словам заместителя постпреда, ВСУ отступили в спешке, оставив западное военное оборудование. При отходе украинские военные минировали территорию, в том числе устанавливая взрывные устройства на детские игрушки.
Полянский добавил, что сейчас почти вся территория Курской области вернулась под контроль России.
В четверг, 13 марта, замначальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что все населенные пункты, расположенные вокруг города Суджа, освобождены и зачищены от боевиков ВСУ.
Президент России Владимир Путин отмечал, что российские войска могут окончательно разгромить формирования Вооруженных сил Украины. Глава государства подчеркнул, что ВС РФ владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.
Прежде глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал ужасающими преступления украинских националистов, совершенные в отношении мирных жителей в селах Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Коренево в Курской области. Следователи признали потерпевшими от нападения боевиков ВСУ в Курскую область свыше 27 тысяч человек, ущерб от действий украинских националистов в регионе составил более 26 миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что во время оккупации Суджи Курской области боевики Вооруженных сил Украины минировали еду. Они маскировали взрывчатку под шоколадные батончики. Но даже этим ВСУ не ограничились. Сообщается, что украинские боевики также минировали дверные проемы частных домов и даже убитых людей.