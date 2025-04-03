Ранее стало известно, что во время оккупации Суджи Курской области боевики Вооруженных сил Украины минировали еду. Они маскировали взрывчатку под шоколадные батончики. Но даже этим ВСУ не ограничились. Сообщается, что украинские боевики также минировали дверные проемы частных домов и даже убитых людей.