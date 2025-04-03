Омский стрелок десантно-штурмового взвода погиб на СВО

В зоне проведения спецоперации оборвалась жизнь молодого уроженца Омской области. 19 февраля 2025 года Станислав Сакс отметил свое 35-летие, а 1 марта погиб при исполнении воинского долга. Некролог бойцу опубликовали в паблике Яманской школы.
«Он вырос на наших глазах! Родился в селе Яман Крутинского района. Учился здесь же, в родной Яманской средней общеобразовательной школе с 1996 года. Стас был спокойным, уравновешенным, веселым, ответственным парнем. Юноша был трудолюбив, исключительно добросовестен, требователен к себе и товарищам», — говорится в сообщении.
Стас с детства увлекался различными видами спорта: шахматами, баскетболом, волейболом и не только. Успешно защищал честь родной школы на районных соревнованиях по лыжным гонкам. Выпустился в 2005 году. Затем поступил в Саргатское педучилище.
Молодой человек, не задумываясь, отправился на Донбасс. По словам сослуживцев Станислава, он смело преодолевал опасные тропы, принимал любые вызовы. Был рядовым, числился стрелком в десантно-штурмовом взводе. Когда получил ранение и восстановился, снова поехал в зону СВО.
«По-другому он поступить не мог, там друзья, сослуживцы. Героически погиб 1 марта 2025 года. Здесь, на Родине, у Станислава осталась большая дружная семья, которые не могут до сих поверить в случившееся», — сказано в некрологе.
Редакция «КП Омск» искренне соболезнует родным и близким погибшего воина.