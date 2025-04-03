СБУ использовала курьеров для вручения посылок со взрывчаткой офицерам РФ

Опасные «презенты» нашли в челябинском аэропорту, адресатами были российские граждане, участники спецоперации и госслужащие. Другой тайник с четырьмя устройствами был найден в Челябинске, он готовился для отправки военным в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.