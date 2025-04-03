СБУ использовала курьеров для вручения посылок со взрывчаткой офицерам РФ

В Москве началось судебное рассмотрение уголовного дела в отношении украинца, который пытался совершить покушение на троих высокопоставленных полковников МО РФ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Сообщается, что мужчина был задержан в июне 2024 года при третьей попытке совершить теракт. Взрывные устройства находились в посылках, адресованных российским офицерам. При этом для доставки посылок во взрывчаткой украинские спецслужбы использовали местные курьерские сервисы.
Тем временем ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих. Спецслужбы Украины по почте выслали им бомбы в парфюмерных наборах.
Опасные «презенты» нашли в челябинском аэропорту, адресатами были российские граждане, участники спецоперации и госслужащие. Другой тайник с четырьмя устройствами был найден в Челябинске, он готовился для отправки военным в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.