Над регионами России сбили 23 украинских беспилотника

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — рассказали в российском военном ведомстве.
Уточняется, что шесть БПЛА сбили над территорией Брянской области, по пять — над Орловской и Курской областями, четыре — в Калужской области, два — в Белгородской области, один — в Смоленской области.
Как написал в своем Тelegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки украинских БПЛА в регионе нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил глава региона.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что, по предварительной информации, жертв и разрушений после отражения атаки нет. По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в регионе также никто не пострадал.