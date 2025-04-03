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Над регионами России сбили 23 украинских беспилотника

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — рассказали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что шесть БПЛА сбили над территорией Брянской области, по пять — над Орловской и Курской областями, четыре — в Калужской области, два — в Белгородской области, один — в Смоленской области.

Как написал в своем Тelegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки украинских БПЛА в регионе нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил глава региона.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что, по предварительной информации, жертв и разрушений после отражения атаки нет. По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в регионе также никто не пострадал.