Юрий Слюсарь в Таганроге встретился с жильцами пострадавших накануне от атаки БПЛА домов

Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, муниципальная комиссия с утра проводит обследование квартир и документирует нанесенный имуществу жильцов ущерб. На данный момент зафиксированы повреждения 228 окон в трёх многоквартирных и четырех частных домах, а также трех легковых автомобилей. По предварительным оценкам, пострадавшими в результате атаки БПЛА будут признаны 223 жителя Таганрога. Их число может вырасти, т.к. не все собственники поврежденных квартир находились дома в момент атаки.