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Юрий Слюсарь в Таганроге встретился с жильцами пострадавших накануне от атаки БПЛА домов

Врио губернатора Юрий Слюсарь посетил 2 апреля Таганрог и встретился с жителями домов, которые получили повреждения накануне из-за атаки беспилотников.

Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, муниципальная комиссия с утра проводит обследование квартир и документирует нанесенный имуществу жильцов ущерб. На данный момент зафиксированы повреждения 228 окон в трёх многоквартирных и четырех частных домах, а также трех легковых автомобилей. По предварительным оценкам, пострадавшими в результате атаки БПЛА будут признаны 223 жителя Таганрога. Их число может вырасти, т.к. не все собственники поврежденных квартир находились дома в момент атаки.

Юрий Слюсарь пообщался с людьми из пострадавших домов и ответил на их вопросы. Они, в частности, касались единовременных выплат и замены поврежденных окон.

«Выплаты пойдут из городского бюджета, но областной бюджет поможет — деньги до города доведем быстро», — отметил Юрий Слюсарь и поручил Светлане Камбуловой, в свою очередь, оперативно довести их до людей.

Глава города сообщила, что первые заявление на предоставление выплат уже поступили в администрацию. Муниципальная комиссия продолжает работу по фиксации ущерба и сбору заявлений.

Врио губернатора также сообщил, что городские предприниматели вышли с инициативой помочь местным властям в замене окон в пострадавших квартирах. Их установка начнется в следующий понедельник, первые замеры уже прошли. До этого момента важно закрыть тепловой контур, поставил задачу Юрий Слюсарь. По словам главы города, восстановительные работы завершатся в течение двух недель.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.