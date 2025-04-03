Юрий Слюсарь в Таганроге встретился с жильцами пострадавших накануне от атаки БПЛА домов

Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, муниципальная комиссия с утра проводит обследование квартир и документирует нанесенный имуществу жильцов ущерб. На данный момент зафиксированы повреждения 228 окон в трёх многоквартирных и четырех частных домах, а также трех легковых автомобилей. По предварительным оценкам, пострадавшими в результате атаки БПЛА будут признаны 223 жителя Таганрога. Их число может вырасти, т.к. не все собственники поврежденных квартир находились дома в момент атаки.
Юрий Слюсарь пообщался с людьми из пострадавших домов и ответил на их вопросы. Они, в частности, касались единовременных выплат и замены поврежденных окон.
«Выплаты пойдут из городского бюджета, но областной бюджет поможет — деньги до города доведем быстро», — отметил Юрий Слюсарь и поручил Светлане Камбуловой, в свою очередь, оперативно довести их до людей.
Глава города сообщила, что первые заявление на предоставление выплат уже поступили в администрацию. Муниципальная комиссия продолжает работу по фиксации ущерба и сбору заявлений.
Врио губернатора также сообщил, что городские предприниматели вышли с инициативой помочь местным властям в замене окон в пострадавших квартирах. Их установка начнется в следующий понедельник, первые замеры уже прошли. До этого момента важно закрыть тепловой контур, поставил задачу Юрий Слюсарь. По словам главы города, восстановительные работы завершатся в течение двух недель.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.