Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата в ночь на 3 апреля. Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над территорией шести регионов страны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество дронов — шесть единиц было сбито в небе над Брянской областью. По пять беспилотников уничтожено над Орловской и Курской областями, еще четыре — над Калужской областью. Над Белгородской областью перехвачено два БПЛА, над Смоленской — один летательный аппарат.
Накануне силами противовоздушной обороны было уничтожено 93 вражеских БПЛА. Основной удар пришелся на Курскую область, где перехватили и уничтожили 87 беспилотников.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что киевский режим в очередной раз показал полное отсутствие политической воли к мирному урегулированию конфликта путем дипломатии. Поводом для заявления стали продолжающиеся атаки со стороны ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры России.