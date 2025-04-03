Силы ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА над территорией России

Наибольшее количество дронов — шесть единиц было сбито в небе над Брянской областью. По пять беспилотников уничтожено над Орловской и Курской областями, еще четыре — над Калужской областью. Над Белгородской областью перехвачено два БПЛА, над Смоленской — один летательный аппарат.