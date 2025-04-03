В зоне СВО погиб уличный художник и волонтер из Перми

После переезда в Москву Илья выбрал профессию педагога и преподавал детям технические науки. А в 2024 году Илья принял решение поехать на Донбасс для защиты Родины. В ноябре того же года появилась информация, что он пропал без вести, а недавно его опознали и подтвердили, что пермяк погиб.