В зоне СВО погиб уличный художник и волонтер из Перми

Уроженец Перми Илья Шобанов погиб в ходе спецоперации. Он был активистом «Молодой Гвардии», педагогом и уличным художником. Молодой человек, посвятивший свою жизнь помощи людям и просвещению, в 2024 году решил стать добровольцем и отправился защищать жителей Донбасса. Об этом сообщили в местном отделении «Молодой гвардии».
«Илья одним из первых участвовал в гуманитарной миссии на территории ДНР, помогал старшему поколению и людям с ОВЗ в пандемию коронавируса, развивал стрит-арт и создал всеми любимые и знакомые для Индустриального района арт-объекты и рисунки, участвовал в социальных проектах и всегда приходил на помощь», — написано в сообщении.
После переезда в Москву Илья выбрал профессию педагога и преподавал детям технические науки. А в 2024 году Илья принял решение поехать на Донбасс для защиты Родины. В ноябре того же года появилась информация, что он пропал без вести, а недавно его опознали и подтвердили, что пермяк погиб.