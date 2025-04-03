В Таганроге после атаки БПЛА выбито 228 окон в 3 МКД и 4 частных домах

В Таганроге после атаки БПЛА выбито 228 окон в трёх многоквартирных и четырёх частных домах. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.
Город посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он пообщался с местными жителями. Всего пострадавшими будут признаны 223 человека. Это число, пояснили власти региона, может стать больше, поскольку во время налёта не все собственники находились дома.
Кроме того, повреждены три легковых автомобиля. Люди уже начали подавать заявления на получение единовременных выплат.
«Выплаты пойдут из городского бюджета, но областной бюджет поможет — деньги до города доведем быстро», — подчеркнул глава региона.
Предприниматели приморского города помогут с заменой окон. Замерщики уже провели необходимую работу, замена стёкол начнётся с понедельника.