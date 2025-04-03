В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность

Ранее в МЧС говорили, что уведомление об объявлении режима угрозы БПЛА не является прямым признаком налета беспилотников, а служит предупреждением для привлечения внимания населения. При получении сообщений о беспилотной опасности жителей Кубани призывают сохранять спокойствие и бдительность, а также держаться подальше от окон и следить за уведомлениями в официальных источниках информации.