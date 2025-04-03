В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность

В Краснодарском крае отменен режим беспилотной опасности, объявленный ранее в ночь на 3 апреля. Сообщение об отмене угрозы опубликовано в приложении МЧС России.
«На территории края объявлена отмена угрозы беспилотной опасности», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в МЧС говорили, что уведомление об объявлении режима угрозы БПЛА не является прямым признаком налета беспилотников, а служит предупреждением для привлечения внимания населения. При получении сообщений о беспилотной опасности жителей Кубани призывают сохранять спокойствие и бдительность, а также держаться подальше от окон и следить за уведомлениями в официальных источниках информации.
Согласно данным Минобороны России в утренней сводке, за ночь силами противовоздушной обороны над территорией России уничтожили 23 дрона. Среди названных регионов Краснодарский край не значится.