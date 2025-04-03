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В Приморье планируют штамповать БПЛА на 3D-принтерах

Параллельно будет организована подготовка специалистов для работы с этой техникой.

Источник: PrimaMedia.ru

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Скайвл» откроет производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мощностью около 200 единиц в год. Модели с различной грузоподъемностью будут применяться в сферах лесного и сельского хозяйства, энергетики, строительства, а также в оборонных целях, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект реализуется по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Объем инвестиций в проект не раскрывается.

"На первом этапе нашей задачей является создание производства, затем — его масштабирование. Мы уже закупили необходимое оборудование, включая 3D-принтеры. В ближайшее время приступим к единичной сборке — это подготовительный этап, направленный на детальную проработку технологий и тестирование продукции.

В рамках проекта мы также организуем учебные группы, чтобы подготовить квалифицированных специалистов, способных эффективно работать с новой техникой",

— сказал генеральный директор и владелец «Скайвл» Игорь Шарко, слова которого приводит пресс-служба КРДВ.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Скайвл» зарегистрировано во Владивостоке в ноябре 2024 года. Игорь Шарко также владеет строительной компанией во Владивостоке.

Отметим, что Хабаровский край в ближайшей перспективе планирует выпускать на своих предприятиях до 1 тысячи БПЛА ежемесячно. «Устанавливаем KPI — 1 000 дронов в месяц на наших производственных мощностях. Минпромторг Хабаровского края получил от меня задачу обеспечить для этого все необходимые условия», — написал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём телеграм-канале (18+).