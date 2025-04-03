В Приморье планируют штамповать БПЛА на 3D-принтерах

Отметим, что Хабаровский край в ближайшей перспективе планирует выпускать на своих предприятиях до 1 тысячи БПЛА ежемесячно. «Устанавливаем KPI — 1 000 дронов в месяц на наших производственных мощностях. Минпромторг Хабаровского края получил от меня задачу обеспечить для этого все необходимые условия», — написал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём телеграм-канале (18+).