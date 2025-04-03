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В Хабаровском крае суд лишил отца погибшего в СВО военного права на выплаты

Мужчина не участвовал в жизни ребенка и задолжал алиментов на сумму более 1 млн рублей.

Источник: AP 2024

В Хабаровском крае Советско-Гаванский городской суд рассмотрел иск женщины, чей сын погиб во время исполнения военной службы, — сообщает телеграм-канал Суда Хабаровского края.

Она требовала лишить отца погибшего права на выплаты, положенные родителям военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач.

Как установил суд, мужчина не участвовал в воспитании сына, не поддерживал его морально, физически и финансово. С детства и до совершеннолетия погибший жил с матерью. Отец не выплачивал алименты, и его долг перед ребенком составил более 1,3 миллиона рублей. Несмотря на это, после гибели сына он подал заявление на получение единовременной выплаты.

Суд признал его недостойным получателем и лишил права на страховую сумму. Решение пока не вступило в силу.