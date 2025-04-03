В Хабаровском крае суд лишил отца погибшего в СВО военного права на выплаты

Как установил суд, мужчина не участвовал в воспитании сына, не поддерживал его морально, физически и финансово. С детства и до совершеннолетия погибший жил с матерью. Отец не выплачивал алименты, и его долг перед ребенком составил более 1,3 миллиона рублей. Несмотря на это, после гибели сына он подал заявление на получение единовременной выплаты.