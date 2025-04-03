Житель Омска получил 11 лет колонии за призыв вступать в ВСУ

Приговор 25-летнему омичу, стороннику одной из украинских террористических организаций, вынесен 2-м Восточным окружным военным судом Новосибирска. «Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме», — сказали в пресс-службе.