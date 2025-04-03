Житель Омска получил 11 лет колонии за призыв вступать в ВСУ

ОМСК, 3 апр — РИА Новости. Жителя Омска, заявлявшего о желании вступить в ряды ВСУ и склонявшего к этому других, приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
Приговор 25-летнему омичу, стороннику одной из украинских террористических организаций, вынесен 2-м Восточным окружным военным судом Новосибирска. «Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме», — сказали в пресс-службе.
Установлено, что задержанный выражал намерение вступить в ряды вооруженных украинских формирований с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных сил РФ.
«С этой целью фигурант склонял отдельных лиц из своего окружения к совместному выезду, а также для подтверждения своих намерений планировал направить анкету для вступления в ряды запрещенной в РФ террористической организации», — пояснили в пресс-службе.
Суд установил, что омич в социальных сетях призывал пользователей к сбору средств для финансирования украинской террористической организации. Его признали виновным в содействии в финансировании террористической деятельности.