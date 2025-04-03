В Ялте простились с бойцом СВО Кириллом Блаженко

Кирилл Васильевич Блаженко родился 6 января 1987 года в Ялте. Окончив Кореизскую среднюю школу в 2005 году, он поступил в университет на факультет программистов. После учебы служил в армии, затем — сверхсрочно в Севастополе. В период службы его направили в Киев на майдан.
В 2014 году Кирилл Блаженко вернулся в Крым и охранял границы полуострова на перешейке, за что был награжден медалью за возвращение Севастополя в состав России. С декабря 2022 года он добровольцем участвовал в СВО в ЛНР. После окончания контракта вернулся домой, но 29 августа 2024 года вновь вступил в ряды бойцов.
Российские войска освободили Макеевку (ЛНР). Последний раз Кирилл связался с семьей 11 сентября.
Он был обычным человеком, любящим отцом, воспитывавшим дочь, которая добивается успехов в спорте и учебе. Когда Родина оказалась в опасности, он проявил мужество и отвагу.