В Ялте простились с бойцом СВО Кириллом Блаженко

В 2014 году Кирилл Блаженко вернулся в Крым и охранял границы полуострова на перешейке, за что был награжден медалью за возвращение Севастополя в состав России. С декабря 2022 года он добровольцем участвовал в СВО в ЛНР. После окончания контракта вернулся домой, но 29 августа 2024 года вновь вступил в ряды бойцов.